«Не думаю, что это чудо». Диана Шнайдер — о серебре Олимпиады-2024

Российская теннисистка 18-я ракетка мира Диана Шнайдер рассказала, считает ли удачей серебряную медаль в паре с Миррой Андреевой на Олимпиаде-2024.

«Не думаю, что это чудо. Просто всё сложилось хорошо. Я очень расстроилась, когда мы уступили в финале, и только потом пришло осознание того, что мы ни разу не то что не играли, а даже не тренировались вместе. Мы могли вылететь в первом круге просто потому, что не успели найти друг к другу подход. Вероятность этого была большой. Сейчас, уже немножко остыв, понимаю: серебро в таких обстоятельствах — это тоже невероятно здорово», — приводит слова Шнайдер «Спорт-экспресс».

Напомним, в финале женского парного разряда Андреева и Шнайдер уступили итальянскому дуэту Ясмин Паолини/Сара Эррани — 6:2, 1:6, 7:10. 17-летняя Мирра и 20-летняя Диана завоевали серебряные медали на первой Олимпиаде в карьере. Они принесли сборной России первую награду на Олимпийских играх в Париже.