Шнайдер — о Мирре Андреевой: у нас с ней было какое-то ребячество. Такой детский азарт

Российская теннисистка 18-я ракетка мира Диана Шнайдер рассказала о взаимоотношениях с 21-й ракеткой мира Миррой Андреевой.

— Мне кажется, мы обе ещё формируемся. Со стороны мне видится, что Мирра ещё узнаёт, в каких ситуациях как нужно себя вести. Чем очень хорошо подошли друг другу — у нас с ней было какое-то ребячество, как будто нам лет по 14, и мы играем по юниорам, веселимся. Такой детский азарт.

— У вас обнаружились какие-то общие интересы, помимо тенниса?

— Сидели с ней до финала, обсуждали породы собак. Ждём, когда Мирра войдёт в топ-20, чтобы мама купила ей щенка, ха-ха! У нас дома в Москве есть большая собака. Думала завести свою, на несколько дней очень сильно загорелась этой идеей. Но поняла, что это безумная ответственность, которую я со всеми своими переездами пока ещё не готова нести. И передумала, — приводит слова Шнайдер «Спорт-экспресс».

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