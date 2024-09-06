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Шнайдер рассказала, что посмеялась над словами об «иноагентах» и «бомжах» перед Олимпиадой

Шнайдер рассказала, что посмеялась над словами об «иноагентах» и «бомжах» перед Олимпиадой
Диана Шнайдер
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Российская теннисистка 18-я ракетка мира Диана Шнайдер прокомментировала резонансные высказывания главы Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова и главы Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирины Винер о российских спортсменах, которые выступали на ОИ-2024. Олимпийцев называли «иноагентами» и «бомжами».

«Что-то видела. Но у нас такой вид спорта, что много и доброжелательных болельщиков, и лестных комментариев. Поэтому не особо реагировали на негатив. Мы с мамой прочитали, посмеялись, обсудили и забыли», — приводит слова Шнайдер «Спорт-экспресс».

Напомним, в финале женского парного разряда Андреева и Шнайдер уступили итальянскому дуэту Ясмин Паолини/Сара Эррани — 6:2, 1:6, 7:10. 17-летняя Мирра и 20-летняя Диана завоевали серебряные медали на первой Олимпиаде в карьере. Они принесли сборной России первую награду на Олимпийских играх в Париже.

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