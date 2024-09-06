«Это будут исторические выходные». Билли Джин Кинг — о женском и мужском финале US Open

Экс первая ракетка мира, бывший президент WTA американская теннисистка Билли Джин Кинг назвала выходные на US Open — 2024 «историческими».

«Это будут исторические выходные на US Open, так как здесь впервые будет коронован чемпион в женском и впервые в мужском одиночном разрядах. Ни один из полуфиналистов не выигрывал здесь титул раньше. А кого бы вы хотели видеть обладателем трофея?» — написала Кинг в социальных сетях.

В мужском одиночном разряде в полуфинальных матчах встретятся Янник Синнер (Италия, 1) и Джек Дрэйпер (Великобритания, 25), а также Тейлор Фритц (США, 12) и Фрэнсис Тиафо (США, 20). Среди женщин в финале сыграют Арина Соболенко (Беларусь, 2) и Джессика Пегула (США, 6).

Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 8 сентября.