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«Можно сойти с ума». CdS — о выборе итальянцев между игрой Синнера на US Open и футболом

«Можно сойти с ума». CdS — о выборе итальянцев между игрой Синнера на US Open и футболом
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Издание Corriere Dello Sport высказалось по поводу выбора итальянских болельщиков между просмотром матча первой ракетки мира Янника Синнера в полуфинале теннисного турнира «Большого шлема» US Open — 2024 с британцем Джеком Дрэйпером (6 сентября, 22:00 мск) и встречей в рамках футбольной Лиги Наций между сборными Италии и Франции (21:45 мск).

US Open (м). 1/2 финала
06 сентября 2024, пятница. 22:00 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Джек Дрэйпер
25
Великобритания
Джек Дрэйпер
Д. Дрэйпер
Лига наций УЕФА . Лига А. Группа 2. 1-й тур
06 сентября 2024, пятница. 21:45 МСК
Франция
Не начался
Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Синнер или сборная Италии? Что итальянцы выберут сегодня вечером, сидя на диване перед телевизором? Хорошая дилемма. Франция — Италия — большой матч, плюс любопытство увидеть национальную революцию Спаллетти после болезненной неудачи на чемпионате Европы в Германии.

С другой стороны, Синнер, который уже давно вошёл в сердца итальянцев и сегодня вечером играет свой первый полуфинал на US Open против Дрэйпера. Он — фаворит, и шансы попасть в финал и выиграть Шлем очень велики. И это дилемма, которую трудно решить. Если у вас нет двух телевизоров или компьютера, чтобы ничего не пропустить, то вы рискуете сойти с ума», — сообщается на сайте Corriere Dello Sport.

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