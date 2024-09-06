«Не хватало мяса». Диана Шнайдер — о питании в олимпийской деревне

Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде российская теннисистка Диана Шнайдер рассказала, что в олимпийской деревне не хватало еды для спортсменов.

«Отвратительно кормили в Олимпийской деревне? Да. Я допускаю, что некоторые атлеты ходили в «Макдональдс» от голода. В первые несколько дней, из-за большого количества атлетов, не хватало мяса. Им приходилось заново делать закупки, было очень много атлетов, которые ругались, что они выходят с тренировок злые и голодные, а еды не было. Потом уже стало получше, плюс, какие-то атлеты уже уезжали, ибо заканчивали своё выступление. Но первые 3-5 дней было совсем тяжко», — приводит слова Шнайдер «Советский спорт».

Напомним, в финале женского парного разряда Шнайдер и Мирра Андреева уступили итальянскому дуэту Ясмин Паолини/Сара Эррани — 6:2, 1:6, 7:10. Они принесли сборной России единственную награду на Олимпийских играх — 2024.