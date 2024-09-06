Пять теннисистов были дисквалифицированы за участие в организации договорных матчей

Международное агентство по честности тенниса (ITIA) сообщило, что пять теннисистов (четыре из Мексики и один из Эквадора) были наказаны за нарушения в соотвествии с Программой по борьбе с коррупцией в теннисе.

Санкции связаны с уголовным делом, которое слушалось в 2023 году по делу о синдикате по договорным матчам в Бельгии. Все обвинения относятся к матчам, сыгранным в 2017 и 2018 годах, и касаются фальсификации результатов матчей, содействия ставкам, принятия денег в обмен на невыполнение максимальных усилий и несообщения о коррупционных подходах.

Кроме того, отмечается, что сотрудничество между ITIA и бельгийскими властями привело к пятилетнему тюремному заключению для лидера синдиката Григора Саргсяна.