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Эксклюзивный коктейль на US Open принесёт организаторам более $ 10 млн в 2024 году

Продаваемый эксклюзивно на US Open алкогольный коктейль «Honey Deuce», как ожидается, снова принесет организаторам более $ 10 млн по данным СNN.

В 2023 году в рамках турнира было продано более 460 тыс. коктейлей, стоимостью по 22 доллара каждый. Объём продаж напитка составил около $ 10,1 млн.

«Honey Deuce» — смесь водки, лимонада и малинового ликера, а также фирменные дынные шарики — стала большим успехом как для производителя Grey Goose, так и для турнира. Стоимость одного коктейля, подаваемого в многоразовом стакане, составляет $ 23.

US Open — 2024 продлится до 8 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет $ 75 млн. Действующим чемпионом турнира у мужчин является сербский теннисист Новак Джокович, у женщин — американка Кори Гауфф.