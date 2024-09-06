Джессика Пегула повторила достижение Светланы Кузнецовой и Виктории Азаренко на US Open

Шестая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула стала третьей теннисисткой Открытой эры, сумевшей выиграть матч US Open после проигранного первого сета со счётом 1:6 без учёта выбывших ранее участниц. В полуфинале Открытого чемпионата США — 2024 американка обыграла Каролину Мухову из Чехии со счётом 1:6, 6:4, 6:2.
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Ранее матч Открытого чемпионата США в женском одиночном разряде после проигрыша 1:6 в первом сете выигрывали россиянка Светлана Кузнецова (2004 год) и Виктория Азаренко из Беларуси (2020).
В финале соревнований в США Джессика Пегула встретится с Ариной Соболенко, которая ранее обыграла 12-ю в рейтинге WTA представительницу США Эмму Наварро со счётом 6:3, 7:6 (7:2).
Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 7 сентября. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующей чемпионкой турнира является американка Кори Гауфф.
- 6 сентября 2024
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