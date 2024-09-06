Янник Синнер — Джек Дрэйпер: текстовая онлайн-трансляция полуфинала US Open — 2024

Сегодня, 6 сентября, первая ракетка мира итальянец Янник Синнер и 25-я ракетка мира британский теннисист Джек Дрэйпер сыграют в матче 1/2 финала Открытого чемпионата США — 2024. Игра пройдёт на стадионе «Артур Эш Стэдиум» в Нью-Йорке и начнётся не ранее 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи между итальянцем и представителем Великобритании.

Спортсмены провели одну встречу на турнирах категории АТР. В 2021 году победителем матча первого круга травяного турнира в Лондоне (Великобритания) стал Джек Дрэйпер, обыгравший Синнера со счётом 7:6 (8:6), 7:6 (7:2).

US Open — 2024 проходит с 26 августа по 8 сентября. Действующим чемпионом мужского турнира является сербский теннисист Новак Джокович.