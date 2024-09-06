Янник Синнер — Джек Дрэйпер: текстовая онлайн-трансляция полуфинала US Open — 2024
Поделиться
Сегодня, 6 сентября, первая ракетка мира итальянец Янник Синнер и 25-я ракетка мира британский теннисист Джек Дрэйпер сыграют в матче 1/2 финала Открытого чемпионата США — 2024. Игра пройдёт на стадионе «Артур Эш Стэдиум» в Нью-Йорке и начнётся не ранее 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи между итальянцем и представителем Великобритании.
US Open (м). 1/2 финала
06 сентября 2024, пятница. 22:00 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
|1
|2
|3
|4
|5
|
|
25
Джек Дрэйпер
Д. Дрэйпер
Спортсмены провели одну встречу на турнирах категории АТР. В 2021 году победителем матча первого круга травяного турнира в Лондоне (Великобритания) стал Джек Дрэйпер, обыгравший Синнера со счётом 7:6 (8:6), 7:6 (7:2).
US Open — 2024 проходит с 26 августа по 8 сентября. Действующим чемпионом мужского турнира является сербский теннисист Новак Джокович.
Комментарии
- 6 сентября 2024
-
19:06
-
19:00
-
18:42
-
18:24
-
18:05
-
18:04
-
17:44
-
17:42
-
17:24
-
17:14
-
16:55
-
16:30
-
16:05
-
15:40
-
15:40
-
15:20
-
14:48
-
14:00
-
13:46
-
13:34
-
13:28
-
13:00
-
12:52
-
11:57
-
11:37
-
11:23
-
11:15
-
11:02
-
10:53
-
10:49
-
10:30
-
10:23
-
10:20
-
09:50
-
08:30