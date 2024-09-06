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Янник Синнер — Джек Дрэйпер: текстовая онлайн-трансляция полуфинала US Open — 2024

Янник Синнер — Джек Дрэйпер: текстовая онлайн-трансляция полуфинала US Open — 2024
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Сегодня, 6 сентября, первая ракетка мира итальянец Янник Синнер и 25-я ракетка мира британский теннисист Джек Дрэйпер сыграют в матче 1/2 финала Открытого чемпионата США — 2024. Игра пройдёт на стадионе «Артур Эш Стэдиум» в Нью-Йорке и начнётся не ранее 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи между итальянцем и представителем Великобритании.

US Open (м). 1/2 финала
06 сентября 2024, пятница. 22:00 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
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Джек Дрэйпер
25
Великобритания
Джек Дрэйпер
Д. Дрэйпер

Спортсмены провели одну встречу на турнирах категории АТР. В 2021 году победителем матча первого круга травяного турнира в Лондоне (Великобритания) стал Джек Дрэйпер, обыгравший Синнера со счётом 7:6 (8:6), 7:6 (7:2).

US Open — 2024 проходит с 26 августа по 8 сентября. Действующим чемпионом мужского турнира является сербский теннисист Новак Джокович.

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