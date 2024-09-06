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Джон Макинрой — о Джеке Дрэйпере: на данный момент ему нечего терять

Джон Макинрой — о Джеке Дрэйпере: на данный момент ему нечего терять
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Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американец Джон Макинрой высказался об уровне игры британца Джека Дрэйпера на US Open — 2024.

«Джек выиграл от благоприятной сетки на US Open в этом году, но сейчас он играет более самоотверженно, и это ему помогает. То, что он левша, помогает, так как игроки нечасто с этим встречаются, так что у него много преимуществ.

Я знал, что он будет хорош. Одна область, в которой он произвел на меня впечатление на US Open, — его движение. Благодаря этому могу предполагать, что он может стать постоянным представителем первой десятки рейтинга. Он уже довольно много прибавил на этом US Open, и на данный момент ему нечего терять. Ему просто нужно двигаться дальше», — приводит слова Макинроя Tennis365.

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