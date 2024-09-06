Бывший физиотерапевт Циципаса рассказал о сложностях работы Стефаноса с отцом

Бывший физиотерапевт греческого теннисиста Стефаноса Циципаса Жером Бьянки рассказал об отношениях спортсмена со своим отцом Апостолосом. Напомним, в августе Циципас объявил о прекращении тренерского сотрудничества с отцом.

«Их отношения были нестабильными в течение многих лет. Каждый раз, когда Стефанос хотел порвать с отцом, его мать прибегала и говорила: «Ты не можешь так с ним поступить, он посвятил тебе свою жизнь». И он чувствовал себя виноватым. Он понимает, что становится старше и что его карьера не сложилась так, как должна была», — приводит слова Бьянки Tennis365.

Как отмечает источник, Бьянки также рассказал, что некоторые игроки перестали тренироваться с Циципасом, потому что его отец — «болтун», который «хочет занять все пространство и лишить его кислорода».