Джон Макинрой: думал, что допинговая ситуация повлияет на Синнера на корте

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американец Джон Макинрой прокомментировал допинговое дело итальянца Янника Синнера.

«Янник справился с этим очень хорошо, это точно. Честно говоря, я думал, что ситуация повлияет на него больше на корте. В первом круге, наверное, так и было, потому что он уступал сет и брейк. Кажется, он смог это пережить, и, похоже, люди тоже готовы двигаться дальше.

Я недостаточно в курсе обстоятельств, но когда вы узнаёте, что это одна миллиардная от одной частицы, вы начинаете чувствовать, что это определенно звучит так, будто это ни на что не повлияло. Я фанат тенниса и хочу верить в то, что в итоге произошло. У меня нет никакой другой информации, и я не знаю, что он принял", — приводит слова Макироя Tennis365.