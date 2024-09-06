Патрик Муратоглу отреагировал на уникальную статистику Арины Соболенко

Известный теннисный тренер Патрик Муратоглу отреагировал на то, что белорусская теннисистка Арина Соболенко пробивает с форхенда сильнее мужчин на US Open — 2024.

«Возможно, я вас удивлю, но эта статистика по Соболенко меня не удивляет. Но в этом одно из главных отличий мужского тенниса от женского. Мужчины лучше владеют мячом и двигаются быстрее, чем женщины. Поэтому, когда вы женщина, играющая в теннис, имеет смысл играть быстрее, ударяя по мячу с большей силой и меньшим вращением, потому что у вашей соперницы могут возникнуть проблемы.

Если мяч будет двигаться быстрее, большинство игроков окажутся в затруднительном положении. Поэтому имеет смысл больше рисковать, атаковать все приёмы, играть ближе к сетке и быстрее, с меньшим вращением», — приводит слова Муратоглу Tennis365. и