«Были моменты, когда я не хотела играть в теннис». Джессика Пегула — о своей карьере

Шестая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула, вышедшая в финал US open — 2024, рассказала о тяжёлых моментах в своей карьере.

«Определенно были моменты, когда я либо не хотела играть в теннис, либо на самом деле не знала, хочу ли я этим заниматься дальше. У меня было несколько таких периодов, но в конце я всегда как бы огрызалась и говорила: «Да ладно, о чём я». Я всегда немного меняла своё мнение, и у меня всегда это хорошо получалось. И я думаю, именно поэтому мне удавалось выходить из различных испытаний даже лучше, чем раньше», — сказала американская спортсменка на пресс-конференции.

В финале соревнований в США Джессика Пегула встретится с Ариной Соболенко, которая ранее обыграла 12-ю в рейтинге WTA представительницу США Эмму Наварро со счётом 6:3, 7:6 (7:2).