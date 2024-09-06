Елена Остапенко и Людмила Киченок стали чемпионками US Open — 2024 в парном разряде

Украинская теннисистка Людмила Киченок и представительница Латвии Елена Остапенко выиграли US Open — 2024 в парном разряде. В финале они обыграли француженки Кристину Младенович и китаянку Чжан Шуай со счётом 6:4, 6:3.

Матч продолжался 1 час 30 минут. В рамках встречи Киченок и Остапенко выполнили одну подачу навылет, допустили семь двойных ошибок реализовали четыре брейк-пойнта из пяти. На счету Младенович и Шуай один эйс, пять эйсов и два реализованных брейк-пойнта из семи.

Елена Остапенко и Людмила Киченок впервые выиграли турнир «Большого шлема» в качестве дуэта и в целом в парном разряде. Ранее Елена выигрывала ТБШ в одиночном разряде («Ролан Гаррос» — 2017), Людмила — в миксте (Уимблдон-2023).