Ярослав Демин объяснил причины ухода из Академии Надаля

19-летний российский теннисист Ярослав Дёмин рассказал о занятиях в Академии тенниса в Барселоне (Испания).

«В данный момент я нахожусь в Испании, в Барселоне. Не в Академии Надаля на Мальорке: я ушёл оттуда. Так получилось, к сожалению. Обстоятельства так сложились, и мне пришлось. Теперь я в Барселоне – в новой академии. Мне кажется, что здесь – в академии TEC Carles Ferrer Salat – условия лучше. Здесь главный Альберт Коста. Это не его академия – он как главный тренер. Владелец здесь миллиардер, и он спонсирует эту академию.

В Испании много мест [для тренировок], но пригласили меня, и самые лучшие условия тут на данный момент. Из Академии Надаля я ушёл, потому что там не было тренеров. Они закреплены за каждым игроком, а получилось так, что я одного тренера выбрал, но он ушёл к другому игроку. И мне пришлось уйти. Здесь [в Барселоне] у меня личный тренер – и ещё несколько, которые помогают.

В первый день, когда я приехал, с Фисом тренировался. Очень много игроков приезжает. Сегодня с Карреньо-Бустой начал тренироваться», – сказал Дёмин в эфире BetBoom Tennis.

Уроженец Москвы Дёмин – бывшая первая ракетка мира в юниорском рейтинге, финалист юниорского Уимблдона-2023 в одиночном разряде, победитель юниорского «Ролан Гаррос» — 2023 в парном разряде.