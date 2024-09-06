«Как будто не в своей тарелке». Дмитрий Турсунов — о выступлении Иги Свёнтек в США

Бывший российский теннисист Дмитрий Турсунов прокомментировал выступление бронзового призёра Олимпийских игр — 2024 в Париже первой ракетки мира польки Иги Свёнтек на американских хардовых турнирах.

«В этом отрезке что-то пошло не так. Это не её игра: Ига излишне торопится – ощущение, будто она не в своей тарелке», — сказал Турсунов в эфире BetBoom Tennis.

Чемпионка US Open — 2022 Свёнтек в 1/4 финала Открытого чемпионата США – 2024 со счётом 2:6, 4:6 проиграла шестой ракетке мира представительнице США Джессике Пегуле. На турнире категории WTA-1000 в Цинциннати она дошла до полуфинала, в котором уступила будущей победительнице соревнований белорусской теннисистке Арине Соболенко со счётом 3:6, 3:6.