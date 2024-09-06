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Адриано Панатта: Синнер похож на Тайсона в ранние годы, он лучший

Адриано Панатта: Синнер похож на Тайсона в ранние годы, он лучший
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Победитель Открытого чемпионата Франции 1976 года, бывшая четвёртая ракетка мира итальянец Адриано Панатта высказался о силе соотечественника Янника Синнера.

«Синнер похож на Майка Тайсона в его ранние годы, он лучший. У него необходимый менталитет, чтобы играть и доминировать. Он говорит: «Я тот, кто делает матч». Он никогда не ждёт, он всегда атакует. В этом большая разница между ним и остальными, например, Карлосом Алькарасом, когда он в хорошей форме. И по сути, испанец – единственный, кто может его победить. Я даже не думаю, что Новак Джокович сможет победить его сегодня, особенно в лучшем из пяти сетов», — приводит слова Панатты We love tennis.

Янник Синнер играет на US Open — 2024. В полуфинале он сразится с британцем Джеком Дрэйпером.

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