Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Янник Синнер — Джек Дрэйпер: итальянец выиграл первый сет в полуфинале US Open — 2024

Янник Синнер — Джек Дрэйпер: итальянец выиграл первый сет в полуфинале US Open — 2024
Аудио-версия:
Комментарии

В эти минуты проходит матч 1/2 финала Открытого чемпионата США — 2024 между первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером и 25-м номером рейтинга ATP британцем Джеком Дрэйпером. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи между итальянцем и представителем Великобритании.

US Open (м). 1/2 финала
06 сентября 2024, пятница. 22:15 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
2-й сет
1 : 0
1 2 3 4 5
             
7 		1
5 		2
             
Джек Дрэйпер
25
Великобритания
Джек Дрэйпер
Д. Дрэйпер

В первом сете при счёте 5:5 итальянский теннисист взял подачу соперника и в следующем гейме довёл партию до победы.

Спортсмены провели один матч на турнирах категории АТР. В 2021 году победителем матча первого круга травяного турнира в Лондоне (Великобритания) стал Джек Дрэйпер, одержавший в том матче свою дебютную победу на соревнованиях уровня ATP — 7:6 (8:6), 7:6 (7:2).

US Open — 2024 проходит с 26 августа по 8 сентября. Действующим чемпионом мужского турнира является сербский теннисист Новак Джокович.

Сетка US open - 2024
Календарь US open - 2024
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android