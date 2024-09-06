Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Анна Калинская пришла на матч Янника Синнера в полуфинале US Open — 2024

Анна Калинская пришла на матч Янника Синнера в полуфинале US Open — 2024
Аудио-версия:
Комментарии

15-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская присутствует на матче четвертьфинала Открытого чемпионата США, в котором в эти минуты встречаются лидер рейтинга ATP итальянец Янник Синнер и британский теннисист Джек Дрэйпер.

US Open (м). 1/2 финала
06 сентября 2024, пятница. 22:15 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
1-й сет
0 : 0
1 2 3 4 5
             
6
5
             
Джек Дрэйпер
25
Великобритания
Джек Дрэйпер
Д. Дрэйпер

Отметим, что Калинская является девушкой итальянца. На матче она сидит в ложе Синнера. Ранее Анна посетила матч Янника в четвертьфинале турнира, где он играл с россиянином Даниилом Медведевым.

Фото: Кадр из трансляции

В эти минуты Синнер и Дрэйпер играют в первом сете. На момент написания новости счёт равный — 5:5.

Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 8 сентября. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующим чемпионом турнира является серб Новак Джокович, который в финале турнира прошлого года обыграл россиянина Даниила Медведева.

Материалы по теме
Фото
Анна Калинская пришла на матч Даниила Медведева с Янником Синнером
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android