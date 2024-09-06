Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Анна Калинская пришла на матч Янника Синнера в полуфинале US Open — 2024

15-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская присутствует на матче четвертьфинала Открытого чемпионата США, в котором в эти минуты встречаются лидер рейтинга ATP итальянец Янник Синнер и британский теннисист Джек Дрэйпер.

Отметим, что Калинская является девушкой итальянца. На матче она сидит в ложе Синнера. Ранее Анна посетила матч Янника в четвертьфинале турнира, где он играл с россиянином Даниилом Медведевым.

Фото: Кадр из трансляции

В эти минуты Синнер и Дрэйпер играют в первом сете. На момент написания новости счёт равный — 5:5.

Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 8 сентября. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующим чемпионом турнира является серб Новак Джокович, который в финале турнира прошлого года обыграл россиянина Даниила Медведева.