Янник Синнер — Джек Дрэйпер: британского теннисиста вырвало на корт в полуфинале US Open

В эти минуты проходит матч 1/2 финала Открытого чемпионата США — 2024 между первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером и 25-м номером рейтинга ATP британцем Джеком Дрэйпером. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи между итальянцем и представителем Великобритании.

Во время одного из розыгрышей на подаче Янника Синнера британца Джека Дрэйпера вырвало на корт. Во время паузы теннисист вытер за собой. После этого итальянец взял свою подачу.

Фото: Кадр из трансляции

Спортсмены провели один матч на турнирах категории АТР. В 2021 году победителем матча первого круга травяного турнира в Лондоне (Великобритания) стал Джек Дрэйпер, одержавший в том матче свою дебютную победу на соревнованиях уровня ATP — 7:6 (8:6), 7:6 (7:2).

US Open — 2024 проходит с 26 августа по 8 сентября. Действующим чемпионом мужского турнира является сербский теннисист Новак Джокович.