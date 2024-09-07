Джессика Пегула значительно поднимется в рейтинге благодаря выходу в финал US Open — 2024
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Шестая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула совершит значительный прорыв в рейтинге благодаря выходу в финал US Open — 2024. Напомним, в полуфинале Пегула обыграла чешку Каролину Мухову со счётом 1:6, 6:4, 6:2.
US Open (ж). 1/2 финала
06 сентября 2024, пятница. 04:10 МСК
6
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
2 : 1
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|2
|3
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|6
|6
|
|4
|2
52
Каролина Мухова
К. Мухова
Вне зависимости от итога финала соревнований, Джессика вернётся в топ-3 мирового рейтинга WTA. Она станет третьей ракеткой мира.
В финале соревнований в США Джессика Пегула встретится с Ариной Соболенко, которая ранее обыграла 12-ю в рейтинге WTA представительницу США Эмму Наварро со счётом 6:3, 7:6 (7:2).
Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 7 сентября. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующей чемпионкой турнира является американка Кори Гауфф.
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