Джессика Пегула значительно поднимется в рейтинге благодаря выходу в финал US Open — 2024

Шестая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула совершит значительный прорыв в рейтинге благодаря выходу в финал US Open — 2024. Напомним, в полуфинале Пегула обыграла чешку Каролину Мухову со счётом 1:6, 6:4, 6:2.

Вне зависимости от итога финала соревнований, Джессика вернётся в топ-3 мирового рейтинга WTA. Она станет третьей ракеткой мира.

В финале соревнований в США Джессика Пегула встретится с Ариной Соболенко, которая ранее обыграла 12-ю в рейтинге WTA представительницу США Эмму Наварро со счётом 6:3, 7:6 (7:2).

Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 7 сентября. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующей чемпионкой турнира является американка Кори Гауфф.