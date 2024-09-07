Янник Синнер — Джек Дрэйпер: итальянец повредил кисть в полуфинале US Open — 2024

В эти минуты проходит матч 1/2 финала Открытого чемпионата США — 2024 между первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером и 25-м номером рейтинга ATP британцем Джеком Дрэйпером. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи между итальянцем и представителем Великобритании.

Во втором сете в концовке 9-го гейма Янник Синнер, отбегая назад за мячом, неудачно приземлился на левую кисть. Синнер схватился за руку, обмотал её полотенцем. Было видно, что итальянцу очень больно. По окончания гейма он взял медицинский тайм-аут. После оказания помощи матч возобновился.

Фото: Кадр из трансляции

Спортсмены провели один матч на турнирах категории АТР. В 2021 году победителем матча первого круга травяного турнира в Лондоне (Великобритания) стал Джек Дрэйпер, одержавший в том матче свою дебютную победу на соревнованиях уровня ATP — 7:6 (8:6), 7:6 (7:2).

US Open — 2024 проходит с 26 августа по 8 сентября. Действующим чемпионом мужского турнира является сербский теннисист Новак Джокович.