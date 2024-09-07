Янник Синнер — Джек Дрэйпер: итальянец удвоил преимущество, взяв второй сет на тай-брейке

В эти минуты проходит матч 1/2 финала Открытого чемпионата США — 2024 между первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером и 25-м номером рейтинга ATP британцем Джеком Дрэйпером. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи между итальянцем и представителем Великобритании.

Первый сет выиграл итальянец — 7:5. Во второй партии Синнер оказался сильнее на тай-брейке — 7:6 (7:3).

Спортсмены провели один матч на турнирах категории АТР. В 2021 году победителем матча первого круга травяного турнира в Лондоне (Великобритания) стал Джек Дрэйпер, одержавший в том матче свою дебютную победу на соревнованиях уровня ATP — 7:6 (8:6), 7:6 (7:2).

US Open — 2024 проходит с 26 августа по 8 сентября. Действующим чемпионом мужского турнира является сербский теннисист Новак Джокович.