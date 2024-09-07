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Янник Синнер — Джек Дрэйпер, результат матча 7 сентября 2024, счет 3:0 (7:5, 7:6, 6:2), 1/2 финала US Open — 2024

Янник Синнер обыграл Джека Дрэйпера и вышел в финал US Open — 2024
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В ночь с 6 на 7 сентября мск в Нью-Йорке завершился полуфинальный матч Открытого чемпионата США по теннису, в котором встречались первая ракетка мира итальянец Янник Синнер и 25-й номер рейтинга ATP британец Джек Дрэйпер. Победу в трёх сетах одержал Синнер — 7:5, 7:6 (7:3), 6:2.

US Open (м). 1/2 финала
06 сентября 2024, пятница. 22:15 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
7 		7 7 6
5 		6 3 2
             
Джек Дрэйпер
25
Великобритания
Джек Дрэйпер
Д. Дрэйпер

Продолжительность матча составила 3 часа 3 минуты. Итальянец 11 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 4 из 11 брейк-пойнтов. Дрэйпер выполнил восемь эйсов при 10 двойных ошибках и выиграл один брейк-пойнт за матч из четырёх заработанных.

В финале US Open — 2024 Синнер сыграет с победителем матча между двумя американскими теннисистами — 12-й ракеткой мира Тейлором Фритцем и 20-м в рейтинге ATP Фрэнсисом Тиафо.

Календарь US Open - 2024
Турнирная сетка US Open - 2024
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Янник Синнер — Джек Дрэйпер: итальянец повредил кисть в полуфинале US Open — 2024
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