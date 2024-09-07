Янник Синнер обыграл Джека Дрэйпера и вышел в финал US Open — 2024

В ночь с 6 на 7 сентября мск в Нью-Йорке завершился полуфинальный матч Открытого чемпионата США по теннису, в котором встречались первая ракетка мира итальянец Янник Синнер и 25-й номер рейтинга ATP британец Джек Дрэйпер. Победу в трёх сетах одержал Синнер — 7:5, 7:6 (7:3), 6:2.

Продолжительность матча составила 3 часа 3 минуты. Итальянец 11 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 4 из 11 брейк-пойнтов. Дрэйпер выполнил восемь эйсов при 10 двойных ошибках и выиграл один брейк-пойнт за матч из четырёх заработанных.

В финале US Open — 2024 Синнер сыграет с победителем матча между двумя американскими теннисистами — 12-й ракеткой мира Тейлором Фритцем и 20-м в рейтинге ATP Фрэнсисом Тиафо.