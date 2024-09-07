Янник Синнер повторил достижение Джоковича, Федерера, Надаля и Маррея в матчах ТБШ

В ночь с 6 на 7 сентября мск в Нью-Йорке первая ракетка мира итальянец Янник Синнер в полуфинальном матче US Open — 2024 переиграл 25-го в рейтинге ATP британца Джека Дрэйпера — 7:5, 7:6 (7:3), 6:2 — и вышел в финал Открытого чемпионата США по теннису.
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Эта победа стала для Синнера 22-й в матчах турниров «Большого шлема» в одиночном разряде в этом сезоне. Итальянский теннисист выиграл семь матчей Australian Open — 2024, пять матчей «Ролан Гаррос» — 2024, четыре матча Уимблдона-2024 и шесть матчей US Open — 2024.
Ранее в XXI веке такого количества побед за один сезон в матчах турниров «Большого шлема» в мужском одиночном разряде добивались только четыре теннисиста — серб Новак Джокович, швейцарец Роджер Федерер, испанец Рафаэль Надаль и британец Энди Маррей.
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