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Янник Синнер повторил достижение Джоковича, Федерера, Надаля и Маррея в матчах ТБШ

Янник Синнер повторил достижение Джоковича, Федерера, Надаля и Маррея в матчах ТБШ
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В ночь с 6 на 7 сентября мск в Нью-Йорке первая ракетка мира итальянец Янник Синнер в полуфинальном матче US Open — 2024 переиграл 25-го в рейтинге ATP британца Джека Дрэйпера — 7:5, 7:6 (7:3), 6:2 — и вышел в финал Открытого чемпионата США по теннису.

US Open (м). 1/2 финала
06 сентября 2024, пятница. 22:15 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
7 		7 7 6
5 		6 3 2
             
Джек Дрэйпер
25
Великобритания
Джек Дрэйпер
Д. Дрэйпер

Эта победа стала для Синнера 22-й в матчах турниров «Большого шлема» в одиночном разряде в этом сезоне. Итальянский теннисист выиграл семь матчей Australian Open — 2024, пять матчей «Ролан Гаррос» — 2024, четыре матча Уимблдона-2024 и шесть матчей US Open — 2024.

Ранее в XXI веке такого количества побед за один сезон в матчах турниров «Большого шлема» в мужском одиночном разряде добивались только четыре теннисиста — серб Новак Джокович, швейцарец Роджер Федерер, испанец Рафаэль Надаль и британец Энди Маррей.

Календарь US Open - 2024
Турнирная сетка US Open - 2024
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