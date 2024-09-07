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Янник Синнер прокомментировал победу над Джеком Дрэйпером и выход в финал US Open — 2024

Янник Синнер прокомментировал победу над Джеком Дрэйпером и выход в финал US Open — 2024
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Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер дал комментарий после победы в полуфинальном матче US Open — 2024 над 25-м в рейтинге ATP британцем Джеком Дрэйпером — 7:5, 7:6 (7:3), 6:2 — и выхода в финал Открытого чемпионата США по теннису.

US Open (м). 1/2 финала
06 сентября 2024, пятница. 22:15 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
7 		7 7 6
5 		6 3 2
             
Джек Дрэйпер
25
Великобритания
Джек Дрэйпер
Д. Дрэйпер

«Во-первых, мы с Джеком очень хорошо знаем друг друга. Мы хорошие друзья вне корта. Это был очень тяжёлый физически матч, как мы видим. Я просто пытался выстоять ментально, он очень жёсткий, его нелегко победить. Для меня это особенное событие, спасибо каждому, кто пришёл, поддержка была невероятной. Я просто счастлив быть здесь в финале», — сказал Синнер в послематчевом интервью на корте.

В финале US Open — 2024 Синнер сыграет с победителем матча между двумя американскими теннисистами — 12-й ракеткой мира Тейлором Фритцем и 20-м в рейтинге ATP Фрэнсисом Тиафо.

Календарь US Open - 2024
Турнирная сетка US Open - 2024
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