Синнер стал восьмым игроком в истории, набравшим 10 000 очков в рейтинге ATP

В ночь с 6 на 7 сентября мск в Нью-Йорке первая ракетка мира итальянец Янник Синнер в полуфинальном матче US Open — 2024 переиграл 25-го в рейтинге ATP британца Джека Дрэйпера — 7:5, 7:6 (7:3), 6:2 — и вышел в финал Открытого чемпионата США по теннису.

Достижение этой турнирной стадии позволило Синнеру покорить символическую планку в 10 000 набранных очков рейтинга ATP. Даже в случае поражения в финале US Open — 2024 итальянский теннисист наберёт не менее 10 480 очков по итогам турнира.

Синнер стал восьмым игроком в истории, достигшим отметки в 10 000 очков рейтинга ATP, ранее это удавалось Новаку Джоковичу, Роджеру Федереру, Рафаэлю Надалю, Энди Маррею, Питу Сампрасу, Даниилу Медведеву и Андре Агасси.