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Фрэнсис Тиафо выиграл первый сет в полуфинале US Open — 2024 с Тейлором Фритцем

Фрэнсис Тиафо выиграл первый сет в полуфинале US Open — 2024 с Тейлором Фритцем
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В эти минуты на стадионе «Артур Эш Стэдиум» проходит полуфинальный матч Открытого чемпионата США, в котором американский теннисист Фрэнсис Тиафо встречается с соотечественником Тейлором Фритцем.

US Open (м). 1/2 финала
07 сентября 2024, суббота. 02:45 МСК
Тейлор Фритц
12
США
Тейлор Фритц
Т. Фритц
2-й сет
0 : 1
1 2 3 4 5
             
4 		3
6 		2
             
Фрэнсис Тиафо
20
США
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо

Победу в первом сете одержал Тиафо со счётом 6:4.

Напомним, в 2022 году Тиафо также дошёл до полуфинала US Open, где в упорной борьбе проиграл будущему чемпиону турнира испанцу Карлосу Алькарасу.

Открытый чемпионат США — 2024 проходит с 26 августа по 8 сентября. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующим чемпионом турнира является сербский теннисист Новак Джокович, который в финале турнира прошлого года обыграл россиянина Даниила Медведева.

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