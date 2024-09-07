Янник Синнер побил рекорд Роджера Федерера на хардовых турнирах «Большого шлема»

В ночь с 6 на 7 сентября мск в Нью-Йорке первая ракетка мира итальянец Янник Синнер в полуфинальном матче US Open — 2024 переиграл 25-го в рейтинге ATP британца Джека Дрэйпера — 7:5, 7:6 (7:3), 6:2 — и вышел в финал Открытого чемпионата США по теннису.
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В 2024 году Синнер дошёл до финала на обоих турнирах «Большого шлема», разыгрываемых на харде — Australian Open и US Open, одержав при этом итоговую победу на Открытом чемпионате Австралии.
Как сообщает OptaAce, итальянец стал самым молодым теннисистом (23 года и 21 день), который смог выйти в финалы обоих хардовых ТБШ в одном сезоне с момента смены покрытия на Australian Open с травяного на хард в 1988 году. Синнер опередил по этому показателю Роджера Федерера, который в 2004 году добился того же в возрасте 23 лет и 34 дней.
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