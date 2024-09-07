Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Янник Синнер побил рекорд Роджера Федерера на хардовых турнирах «Большого шлема»

Янник Синнер побил рекорд Роджера Федерера на хардовых турнирах «Большого шлема»
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 6 на 7 сентября мск в Нью-Йорке первая ракетка мира итальянец Янник Синнер в полуфинальном матче US Open — 2024 переиграл 25-го в рейтинге ATP британца Джека Дрэйпера — 7:5, 7:6 (7:3), 6:2 — и вышел в финал Открытого чемпионата США по теннису.

US Open (м). 1/2 финала
06 сентября 2024, пятница. 22:15 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
7 		7 7 6
5 		6 3 2
             
Джек Дрэйпер
25
Великобритания
Джек Дрэйпер
Д. Дрэйпер

В 2024 году Синнер дошёл до финала на обоих турнирах «Большого шлема», разыгрываемых на харде — Australian Open и US Open, одержав при этом итоговую победу на Открытом чемпионате Австралии.

Как сообщает OptaAce, итальянец стал самым молодым теннисистом (23 года и 21 день), который смог выйти в финалы обоих хардовых ТБШ в одном сезоне с момента смены покрытия на Australian Open с травяного на хард в 1988 году. Синнер опередил по этому показателю Роджера Федерера, который в 2004 году добился того же в возрасте 23 лет и 34 дней.

Календарь US Open - 2024
Турнирная сетка US Open - 2024
Материалы по теме
Синнер стал восьмым игроком в истории, набравшим 10 000 очков в рейтинге ATP
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android