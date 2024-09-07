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Фритц сравнял счёт в полуфинале US Open — 2024 с Тиафо по итогам второго сета

В эти минуты на стадионе «Артур Эш Стэдиум» проходит полуфинальный матч Открытого чемпионата США, в котором американский теннисист Фрэнсис Тиафо встречается с соотечественником Тейлором Фритцем.

Тейлор Фритц сравнял счёт в матче по итогам второго сета, одержав победу со счётом 7:5. Фрэнсис Тиафо выиграл первый сет со счётом 6:4.

Первым финалистом Открытого чемпионата США 2024 года стал итальянский теннисист Янник Синнер, который обыграл британца Джека Дрэйпера.

Открытый чемпионат США — 2024 проходит с 26 августа по 8 сентября. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующим чемпионом турнира является сербский теннисист Новак Джокович, который в финале турнира прошлого года обыграл россиянина Даниила Медведева.

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