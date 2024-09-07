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Фритц сравнял счёт в полуфинале US Open — 2024 с Тиафо по итогам второго сета

Фритц сравнял счёт в полуфинале US Open — 2024 с Тиафо по итогам второго сета
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В эти минуты на стадионе «Артур Эш Стэдиум» проходит полуфинальный матч Открытого чемпионата США, в котором американский теннисист Фрэнсис Тиафо встречается с соотечественником Тейлором Фритцем.

US Open (м). 1/2 финала
07 сентября 2024, суббота. 02:45 МСК
Тейлор Фритц
12
США
Тейлор Фритц
Т. Фритц
3-й сет
1 : 1
1 2 3 4 5
             
4 		7 0
6 		5 1
             
Фрэнсис Тиафо
20
США
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо

Тейлор Фритц сравнял счёт в матче по итогам второго сета, одержав победу со счётом 7:5. Фрэнсис Тиафо выиграл первый сет со счётом 6:4.

Первым финалистом Открытого чемпионата США 2024 года стал итальянский теннисист Янник Синнер, который обыграл британца Джека Дрэйпера.

Открытый чемпионат США — 2024 проходит с 26 августа по 8 сентября. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующим чемпионом турнира является сербский теннисист Новак Джокович, который в финале турнира прошлого года обыграл россиянина Даниила Медведева.

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