Тейлор Фритц — Фрэнсис Тиафо: Фритц перевёл матч 1/2 финала US Open в пятый сет

В ночь с 6 на 7 сентября мск в Нью-Йорке проходит полуфинальный матч US Open — 2024 между 12-й ракеткой мира американцем Тейлором Фритцем и его соотечественником 20-м номером рейтинга ATP Фрэнсисом Тиафо.

Четвёртый сет остался за Фритцем — 6:4, судьбу путёвки в финал решит пятая партия.

В финале победитель матча Тейлор Фритц — Фрэнсис Тиафо встретится с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером, который ранее переиграл 25-го в рейтинге ATP британца Джека Дрэйпера — 7:5, 7:6 (7:3), 6:2.