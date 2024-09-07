Тейлор Фритц — Фрэнсис Тиафо: Фритц перевёл матч 1/2 финала US Open в пятый сет
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В ночь с 6 на 7 сентября мск в Нью-Йорке проходит полуфинальный матч US Open — 2024 между 12-й ракеткой мира американцем Тейлором Фритцем и его соотечественником 20-м номером рейтинга ATP Фрэнсисом Тиафо.
US Open (м). 1/2 финала
07 сентября 2024, суббота. 02:45 МСК
12
Тейлор Фритц
Т. Фритц
5-й сет
2 : 2
|1
|2
|3
|4
|5
|
|7
|4
|6
|2
|
|5
|6
|4
|0
20
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо
Четвёртый сет остался за Фритцем — 6:4, судьбу путёвки в финал решит пятая партия.
В финале победитель матча Тейлор Фритц — Фрэнсис Тиафо встретится с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером, который ранее переиграл 25-го в рейтинге ATP британца Джека Дрэйпера — 7:5, 7:6 (7:3), 6:2.
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