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Тейлор Фритц — Фрэнсис Тиафо: Фритц перевёл матч 1/2 финала US Open в пятый сет

Тейлор Фритц — Фрэнсис Тиафо: Фритц перевёл матч 1/2 финала US Open в пятый сет
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В ночь с 6 на 7 сентября мск в Нью-Йорке проходит полуфинальный матч US Open — 2024 между 12-й ракеткой мира американцем Тейлором Фритцем и его соотечественником 20-м номером рейтинга ATP Фрэнсисом Тиафо.

US Open (м). 1/2 финала
07 сентября 2024, суббота. 02:45 МСК
Тейлор Фритц
12
США
Тейлор Фритц
Т. Фритц
5-й сет
2 : 2
1 2 3 4 5
             
4 		7 4 6 2
6 		5 6 4 0
             
Фрэнсис Тиафо
20
США
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо

Четвёртый сет остался за Фритцем — 6:4, судьбу путёвки в финал решит пятая партия.

В финале победитель матча Тейлор Фритц — Фрэнсис Тиафо встретится с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером, который ранее переиграл 25-го в рейтинге ATP британца Джека Дрэйпера — 7:5, 7:6 (7:3), 6:2.

Календарь US Open - 2024
Турнирная сетка US Open - 2024
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