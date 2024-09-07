Тейлор Фритц обыграл в пяти сетах Фрэнсиса Тиафо и вышел в финал US Open — 2024

В ночь с 6 на 7 сентября мск в Нью-Йорке завершился полуфинальный матч US Open — 2024 между 12-й ракеткой мира американцем Тейлором Фритцем и его соотечественником 20-м номером рейтинга ATP Фрэнсисом Тиафо. Победу в пяти партиях одержал Фритц — 4:6, 7:5, 4:6, 6:4, 6:1.

Продолжительность матча составила 3 часа 18 минут. Фритц 15 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 6 из 11 брейк-пойнтов. Фрэнсис Тиафо выполнил 11 эйсов при девяти двойных ошибках и выиграл за матч четыре брейк-пойнта из пяти заработанных.

В финале Тейлор Фритц встретится с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером, который ранее переиграл 25-го в рейтинге ATP британца Джека Дрэйпера — 7:5, 7:6 (7:3), 6:2.