Определились финалисты US Open — 2024 у мужчин
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В ночь с 6 на 7 сентября мск в Нью-Йорке завершился полуфинальный матч US Open — 2024 между 12-й ракеткой мира американцем Тейлором Фритцем и его соотечественником 20-м номером рейтинга ATP Фрэнсисом Тиафо. Победу в пяти партиях одержал Фритц — 4:6, 7:5, 4:6, 6:4, 6:1. Таким образом, определился второй финалист турнира.
US Open (м). Финал
08 сентября 2024, воскресенье. 21:00 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
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12
Тейлор Фритц
Т. Фритц
Ранее в финал вышел представитель Италии первая ракетка мира Янник Синнер. Он в трёх сетах одолел британца Джека Дрэйпера — 7:5, 7:6 (7:3), 6:2.
Мужской финал пройдёт в ночь с 8 на 9 сентября мск.
US Open — 2024 проходит с 26 августа по 8 сентября. Действующим чемпионом мужского турнира является сербский теннисист Новак Джокович, который покинул турнир на ранней стадии.
Янник Синнер встретился со сборной Италии по футболу
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