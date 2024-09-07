Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Определились финалисты US Open — 2024 у мужчин

Определились финалисты US Open — 2024 у мужчин
Комментарии

В ночь с 6 на 7 сентября мск в Нью-Йорке завершился полуфинальный матч US Open — 2024 между 12-й ракеткой мира американцем Тейлором Фритцем и его соотечественником 20-м номером рейтинга ATP Фрэнсисом Тиафо. Победу в пяти партиях одержал Фритц — 4:6, 7:5, 4:6, 6:4, 6:1. Таким образом, определился второй финалист турнира.

US Open (м). Финал
08 сентября 2024, воскресенье. 21:00 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Тейлор Фритц
12
США
Тейлор Фритц
Т. Фритц

Ранее в финал вышел представитель Италии первая ракетка мира Янник Синнер. Он в трёх сетах одолел британца Джека Дрэйпера — 7:5, 7:6 (7:3), 6:2.

Мужской финал пройдёт в ночь с 8 на 9 сентября мск.

US Open — 2024 проходит с 26 августа по 8 сентября. Действующим чемпионом мужского турнира является сербский теннисист Новак Джокович, который покинул турнир на ранней стадии.

Янник Синнер встретился со сборной Италии по футболу

Материалы по теме
Синнер стал первым финалистом US Open, одолев Дрэйпера. Британца даже рвало на корте!
Синнер стал первым финалистом US Open, одолев Дрэйпера. Британца даже рвало на корте!
Турнирная сетка US Open 2024
Календарь US Open 2024
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android