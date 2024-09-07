Определились финалисты US Open — 2024 у мужчин

В ночь с 6 на 7 сентября мск в Нью-Йорке завершился полуфинальный матч US Open — 2024 между 12-й ракеткой мира американцем Тейлором Фритцем и его соотечественником 20-м номером рейтинга ATP Фрэнсисом Тиафо. Победу в пяти партиях одержал Фритц — 4:6, 7:5, 4:6, 6:4, 6:1. Таким образом, определился второй финалист турнира.

Ранее в финал вышел представитель Италии первая ракетка мира Янник Синнер. Он в трёх сетах одолел британца Джека Дрэйпера — 7:5, 7:6 (7:3), 6:2.

Мужской финал пройдёт в ночь с 8 на 9 сентября мск.

US Open — 2024 проходит с 26 августа по 8 сентября. Действующим чемпионом мужского турнира является сербский теннисист Новак Джокович, который покинул турнир на ранней стадии.

Янник Синнер встретился со сборной Италии по футболу