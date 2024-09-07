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Тейлор Фритц — первый американец в финалах турниров «Большого шлема» за последние 15 лет

Тейлор Фритц — первый американец в финалах турниров «Большого шлема» за последние 15 лет
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В ночь с 6 на 7 сентября мск в Нью-Йорке завершился полуфинальный матч US Open — 2024, в котором 12-я ракетка мира американец Тейлор Фритц одержал победу в пяти сетах над своим соотечественником 20-м номером рейтинга ATP Фрэнсисом Тиафо — 4:6, 7:5, 4:6, 6:4, 6:1 — и вышел в финал Открытого чемпионата США по теннису.

US Open (м). 1/2 финала
07 сентября 2024, суббота. 02:45 МСК
Тейлор Фритц
12
США
Тейлор Фритц
Т. Фритц
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
4 		7 4 6 6
6 		5 6 4 1
             
Фрэнсис Тиафо
20
США
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо

Благодаря этой победе Фритц стал первым американским теннисистом за последние 15 лет, сумевшим выйти в финал турнира «Большого шлема» в одиночном разряде. До Тейлора последним это сделал Энди Роддик, который пробился в финал Уимблдона-2009.

В финале US Open — 2024 Тейлор Фритц встретится с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером, который ранее переиграл 25-го в рейтинге ATP британца Джека Дрэйпера — 7:5, 7:6 (7:3), 6:2.

Календарь US Open - 2024
Турнирная сетка US Open - 2024
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