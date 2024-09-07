Тейлор Фритц — первый американец в финалах турниров «Большого шлема» за последние 15 лет

В ночь с 6 на 7 сентября мск в Нью-Йорке завершился полуфинальный матч US Open — 2024, в котором 12-я ракетка мира американец Тейлор Фритц одержал победу в пяти сетах над своим соотечественником 20-м номером рейтинга ATP Фрэнсисом Тиафо — 4:6, 7:5, 4:6, 6:4, 6:1 — и вышел в финал Открытого чемпионата США по теннису.

Благодаря этой победе Фритц стал первым американским теннисистом за последние 15 лет, сумевшим выйти в финал турнира «Большого шлема» в одиночном разряде. До Тейлора последним это сделал Энди Роддик, который пробился в финал Уимблдона-2009.

В финале US Open — 2024 Тейлор Фритц встретится с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером, который ранее переиграл 25-го в рейтинге ATP британца Джека Дрэйпера — 7:5, 7:6 (7:3), 6:2.