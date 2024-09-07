Тейлор Фритц прокомментировал свой выход в финал US Open — 2024
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12-я ракетка мира американский теннисист Тейлор Фритц дал комментарий после своей победы в полуфинале US Open — 2024 над соотечественником Фрэнсисом Тиафо, 20-м номером рейтинга ATP, в пяти партиях со счётом 4:6, 7:5, 4:6, 6:4, 6:1.
US Open (м). 1/2 финала
07 сентября 2024, суббота. 02:45 МСК
12
Тейлор Фритц
Т. Фритц
Окончен
3 : 2
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Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо
«Это и есть причина того, почему я делаю то, что делаю. Это и есть причина того, почему я так тяжело работаю. Я имею в виду финал US Open», — сказал Фритц в послематчевом интервью на корте.
Фритц стал первым американским теннисистом в финалах турниров «Большого шлема» за последние 15 лет. В финале US Open — 2024 представитель США встретится с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером, который ранее переиграл 25-го в рейтинге ATP британца Джека Дрэйпера — 7:5, 7:6 (7:3), 6:2.
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