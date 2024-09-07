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Тейлор Фритц прокомментировал свой выход в финал US Open — 2024

Тейлор Фритц прокомментировал свой выход в финал US Open — 2024
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12-я ракетка мира американский теннисист Тейлор Фритц дал комментарий после своей победы в полуфинале US Open — 2024 над соотечественником Фрэнсисом Тиафо, 20-м номером рейтинга ATP, в пяти партиях со счётом 4:6, 7:5, 4:6, 6:4, 6:1.

US Open (м). 1/2 финала
07 сентября 2024, суббота. 02:45 МСК
Тейлор Фритц
12
США
Тейлор Фритц
Т. Фритц
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
4 		7 4 6 6
6 		5 6 4 1
             
Фрэнсис Тиафо
20
США
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо

«Это и есть причина того, почему я делаю то, что делаю. Это и есть причина того, почему я так тяжело работаю. Я имею в виду финал US Open», — сказал Фритц в послематчевом интервью на корте.

Фритц стал первым американским теннисистом в финалах турниров «Большого шлема» за последние 15 лет. В финале US Open — 2024 представитель США встретится с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером, который ранее переиграл 25-го в рейтинге ATP британца Джека Дрэйпера — 7:5, 7:6 (7:3), 6:2.

Календарь US Open - 2024
Турнирная сетка US Open - 2024
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