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Трёхсетовый полуфинал US Open Синнера был на 15 минут короче пятисетового матча Фритца

Трёхсетовый полуфинал US Open Синнера был на 15 минут короче пятисетового матча Фритца
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В ночь с 6 на 7 сентября мск на Открытом чемпионате США по теннису — US Open — 2024 — состоялись полуфинальные матчи в мужском одиночном разряде. Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер переиграл в трёх сетах 25-го в рейтинге ATP британца Джека Дрэйпера — 7:5, 7:6 (7:3), 6:2. 12-й в мировой классификации американец Тейлор Фритц одержал победу в пяти сетах над соотечественником, 20-м номером рейтинга ATP Фрэнсисом Тиафо — 4:6, 7:5, 4:6, 6:4, 6:1.

US Open (м). 1/2 финала
06 сентября 2024, пятница. 22:15 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
7 		7 7 6
5 		6 3 2
             
Джек Дрэйпер
25
Великобритания
Джек Дрэйпер
Д. Дрэйпер
US Open (м). 1/2 финала
07 сентября 2024, суббота. 02:45 МСК
Тейлор Фритц
12
США
Тейлор Фритц
Т. Фритц
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
4 		7 4 6 6
6 		5 6 4 1
             
Фрэнсис Тиафо
20
США
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо

При этом продолжительность матча Синнера и Дрэйпера, которые сыграли три сета и в сумме 33 гейма, составила 3 часа 3 минуты. В то же время Фритц и Тиафо, сыгравшие пять сетов и 49 геймов в сумме, провели на корте лишь на 15 минут больше — 3 часа 18 минут.

Финальный матч US Open — 2024 Синнер — Фритц пройдёт в ночь с 8 на 9 сентября мск.

Календарь US Open - 2024
Турнирная сетка US Open - 2024
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