Трёхсетовый полуфинал US Open Синнера был на 15 минут короче пятисетового матча Фритца

В ночь с 6 на 7 сентября мск на Открытом чемпионате США по теннису — US Open — 2024 — состоялись полуфинальные матчи в мужском одиночном разряде. Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер переиграл в трёх сетах 25-го в рейтинге ATP британца Джека Дрэйпера — 7:5, 7:6 (7:3), 6:2. 12-й в мировой классификации американец Тейлор Фритц одержал победу в пяти сетах над соотечественником, 20-м номером рейтинга ATP Фрэнсисом Тиафо — 4:6, 7:5, 4:6, 6:4, 6:1.

При этом продолжительность матча Синнера и Дрэйпера, которые сыграли три сета и в сумме 33 гейма, составила 3 часа 3 минуты. В то же время Фритц и Тиафо, сыгравшие пять сетов и 49 геймов в сумме, провели на корте лишь на 15 минут больше — 3 часа 18 минут.

Финальный матч US Open — 2024 Синнер — Фритц пройдёт в ночь с 8 на 9 сентября мск.