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«Он слишком хороший». Джек Дрэйпер — о слабостях Синнера

«Он слишком хороший». Джек Дрэйпер — о слабостях Синнера
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25-й номер рейтинга ATP британец Джек Дрэйпер ответил на вопрос о слабостях первой ракетки мира итальянца Янника Синнера.

«Какая у него слабость? У него их не так много. Одна. Не знаю. Может, он слишком хороший (смеётся)», — сказал Дрэйпер на пресс-конференции.

Сегодня, 7 сентября, завершился полуфинальный матч Открытого чемпионата США между британским и итальянским теннисистами. Победу в трёх сетах одержал Синнер. Встреча завершилась со счётом 7:5, 7:6 (7:3), 6:2.

US Open (м). 1/2 финала
06 сентября 2024, пятница. 22:15 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
7 		7 7 6
5 		6 3 2
             
Джек Дрэйпер
25
Великобритания
Джек Дрэйпер
Д. Дрэйпер

В финале US Open — 2024 Синнер сыграет с 12-й ракеткой мира Тейлором Фритцем. Турнир проходит с 26 августа по 8 сентября. Действующим чемпионом мужского турнира является сербский теннисист Новак Джокович, который покинул турнир на ранней стадии.

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