«Он слишком хороший». Джек Дрэйпер — о слабостях Синнера

25-й номер рейтинга ATP британец Джек Дрэйпер ответил на вопрос о слабостях первой ракетки мира итальянца Янника Синнера.

«Какая у него слабость? У него их не так много. Одна. Не знаю. Может, он слишком хороший (смеётся)», — сказал Дрэйпер на пресс-конференции.

Сегодня, 7 сентября, завершился полуфинальный матч Открытого чемпионата США между британским и итальянским теннисистами. Победу в трёх сетах одержал Синнер. Встреча завершилась со счётом 7:5, 7:6 (7:3), 6:2.

В финале US Open — 2024 Синнер сыграет с 12-й ракеткой мира Тейлором Фритцем. Турнир проходит с 26 августа по 8 сентября. Действующим чемпионом мужского турнира является сербский теннисист Новак Джокович, который покинул турнир на ранней стадии.