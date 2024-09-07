Впервые с 2002 года в мужском и женском финалах US Open сыграют американцы

На US Open — 2024 определились финалисты в мужском и женском одиночных разрядах. Впервые за 22 года в обоих финалах турнира сыграют представители США.

В мужском финале 12-я ракетка мира Тейлор Фритц сразится с итальянцем Янником Синнером. В женском — шестой номер рейтинга Джессика Пегула встретится с белоруской Ариной Соболенко. Отметим, что как для Фритца, так и для Пегулы выход в финал на US Open — 2024 стал первым на турнирах «Большого шлема».

В 2002 году на US Open в финалах было сразу четыре американских теннисиста. У мужчин Пит Самарас обыграл Андре Агасси со счётом 6:3, 6:4, 5:7, 6:3. Чемпионкой у женщин стала Серена Уильямс, в финале обыгравшая старшую сестру Винус Уильямс со счётом 6:4, 6:3.