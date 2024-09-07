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Ник Кирьос назвал ключевой момент полуфинала US Open между Тиафо и Фритцем

Ник Кирьос назвал ключевой момент полуфинала US Open между Тиафо и Фритцем
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Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос высказался о полуфинальном матче US Open — 2024 между 12-й ракеткой мира американцем Тейлором Фритцем и его соотечественником 20-м номером рейтинга ATP Фрэнсисом Тиафо. Кирьос выделил ключевой момент поединка, который завершился победой Фритца со счётом 4:6, 7:5, 4:6, 6:4, 6:1.

US Open (м). 1/2 финала
07 сентября 2024, суббота. 02:45 МСК
Тейлор Фритц
12
США
Тейлор Фритц
Т. Фритц
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
4 		7 4 6 6
6 		5 6 4 1
             
Фрэнсис Тиафо
20
США
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо

«Тот долгий розыгрыш из 31 удара выбил дух из Тиафо. После того момента он уже не выглядел прежним. Я знаю это чувство, когда ты там и играешь эти длинные ралли...» — написал Кирьос на своей странице в социальных сетях.

В финале Тейлор Фритц встретится с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером, который ранее переиграл 25-го в рейтинге ATP британца Джека Дрэйпера — 7:5, 7:6 (7:3), 6:2.

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