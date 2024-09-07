Ник Кирьос назвал ключевой момент полуфинала US Open между Тиафо и Фритцем

Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос высказался о полуфинальном матче US Open — 2024 между 12-й ракеткой мира американцем Тейлором Фритцем и его соотечественником 20-м номером рейтинга ATP Фрэнсисом Тиафо. Кирьос выделил ключевой момент поединка, который завершился победой Фритца со счётом 4:6, 7:5, 4:6, 6:4, 6:1.

«Тот долгий розыгрыш из 31 удара выбил дух из Тиафо. После того момента он уже не выглядел прежним. Я знаю это чувство, когда ты там и играешь эти длинные ралли...» — написал Кирьос на своей странице в социальных сетях.

В финале Тейлор Фритц встретится с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером, который ранее переиграл 25-го в рейтинге ATP британца Джека Дрэйпера — 7:5, 7:6 (7:3), 6:2.