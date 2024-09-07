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Борис Беккер — о Джеке Дрэйпере: он войдёт в десятку лучших в будущем

Борис Беккер — о Джеке Дрэйпере: он войдёт в десятку лучших в будущем
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Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер высказался о прогрессе британца Джека Дрэйпера на US Open — 2024. Напомним, накануне Дрэйпер проиграл итальянцу Яннику Синнеру в полуфинале турнира.

US Open (м). 1/2 финала
06 сентября 2024, пятница. 22:15 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
7 		7 7 6
5 		6 3 2
             
Джек Дрэйпер
25
Великобритания
Джек Дрэйпер
Д. Дрэйпер

«Позвольте мне поаплодировать Джеку! Небо — это предел. Он определённо войдет в десятку лучших в рейтинге в будущем. Мне нравится его стиль! Он агрессивный, играет в стиле сёрв-энд-воллей или с задней линии. Джек наберёт форму ещё лучше! Всегда стремитесь к звёздам! Это того стоит!

Хороший вечер для Джека! В конечном счёте потрясающие две недели для него, которые могут изменить его взгляд на будущее!» — написал Беккер на своей странице в Х.

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