Джессика Пегула — Арина Соболенко: во сколько начнётся финал US Open, где смотреть

Сегодня, 7 сентября, шестая ракетка мира американка Джессика Пегула и вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко сыграют в матче финала Открытого чемпионата США — 2024. Игра пройдёт на стадионе «Артур Эш Стэдиум» в Нью-Йорке и начнётся не ранее 23:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи между американкой и представительницей Беларуси.

Прямые трансляции матчей Открытого чемпионата США осуществляют телеканалы ESPN и Tennis Channel. В России официальный показ US Open — 2024 не предусмотрен.

US Open — 2024 проходит с 26 августа по 8 сентября. Действующей чемпионкой женского турнира является американская теннисистка Кори Гауфф, которая покинула соревнования в четвёртом круге.