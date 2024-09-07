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Джессика Пегула — Арина Соболенко: во сколько начнётся финал US Open, где смотреть

Джессика Пегула — Арина Соболенко: во сколько начнётся финал US Open, где смотреть
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Сегодня, 7 сентября, шестая ракетка мира американка Джессика Пегула и вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко сыграют в матче финала Открытого чемпионата США — 2024. Игра пройдёт на стадионе «Артур Эш Стэдиум» в Нью-Йорке и начнётся не ранее 23:00 мск.

US Open (ж). Финал
07 сентября 2024, суббота. 23:00 МСК
Джессика Пегула
6
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Не начался
1 2 3
         
         
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи между американкой и представительницей Беларуси.

Прямые трансляции матчей Открытого чемпионата США осуществляют телеканалы ESPN и Tennis Channel. В России официальный показ US Open — 2024 не предусмотрен.

US Open — 2024 проходит с 26 августа по 8 сентября. Действующей чемпионкой женского турнира является американская теннисистка Кори Гауфф, которая покинула соревнования в четвёртом круге.

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