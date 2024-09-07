Янник Синнер — первый итальянский теннисист, вышедший в финал US Open в одиночном разряде
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В ночь с 6 на 7 сентября мск в Нью-Йорке первая ракетка мира итальянец Янник Синнер в полуфинальном матче US Open — 2024 переиграл 25-го в рейтинге ATP британца Джека Дрэйпера — 7:5, 7:6 (7:3), 6:2. Он стал первым итальянским теннисистом, вышедшим в финал US Open в одиночном разряде.
US Open (м). 1/2 финала
06 сентября 2024, пятница. 22:15 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
|1
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|3
|4
|5
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|7 7
|6
|
|6 3
|2
25
Джек Дрэйпер
Д. Дрэйпер
Отметим, что в 2024 году Синнер дошёл до финала на обоих турнирах «Большого шлема», разыгрываемых на харде — Australian Open и US Open, одержав при этом итоговую победу на Открытом чемпионате Австралии.
В финале US Open — 2024 Синнер сыграет с 12-й ракеткой мира Тейлором Фритцем. Турнир проходит с 26 августа по 8 сентября. Действующим чемпионом мужского турнира является сербский теннисист Новак Джокович, который покинул турнир на ранней стадии.
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