Янник Синнер — первый итальянский теннисист, вышедший в финал US Open в одиночном разряде

В ночь с 6 на 7 сентября мск в Нью-Йорке первая ракетка мира итальянец Янник Синнер в полуфинальном матче US Open — 2024 переиграл 25-го в рейтинге ATP британца Джека Дрэйпера — 7:5, 7:6 (7:3), 6:2. Он стал первым итальянским теннисистом, вышедшим в финал US Open в одиночном разряде.

Отметим, что в 2024 году Синнер дошёл до финала на обоих турнирах «Большого шлема», разыгрываемых на харде — Australian Open и US Open, одержав при этом итоговую победу на Открытом чемпионате Австралии.

В финале US Open — 2024 Синнер сыграет с 12-й ракеткой мира Тейлором Фритцем. Турнир проходит с 26 августа по 8 сентября. Действующим чемпионом мужского турнира является сербский теннисист Новак Джокович, который покинул турнир на ранней стадии.