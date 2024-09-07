Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Янник Синнер — первый итальянский теннисист, вышедший в финал US Open в одиночном разряде

Янник Синнер — первый итальянский теннисист, вышедший в финал US Open в одиночном разряде
Комментарии

В ночь с 6 на 7 сентября мск в Нью-Йорке первая ракетка мира итальянец Янник Синнер в полуфинальном матче US Open — 2024 переиграл 25-го в рейтинге ATP британца Джека Дрэйпера — 7:5, 7:6 (7:3), 6:2. Он стал первым итальянским теннисистом, вышедшим в финал US Open в одиночном разряде.

US Open (м). 1/2 финала
06 сентября 2024, пятница. 22:15 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
7 		7 7 6
5 		6 3 2
             
Джек Дрэйпер
25
Великобритания
Джек Дрэйпер
Д. Дрэйпер

Отметим, что в 2024 году Синнер дошёл до финала на обоих турнирах «Большого шлема», разыгрываемых на харде — Australian Open и US Open, одержав при этом итоговую победу на Открытом чемпионате Австралии.

В финале US Open — 2024 Синнер сыграет с 12-й ракеткой мира Тейлором Фритцем. Турнир проходит с 26 августа по 8 сентября. Действующим чемпионом мужского турнира является сербский теннисист Новак Джокович, который покинул турнир на ранней стадии.

Материалы по теме
Синнер стал первым финалистом US Open, одолев Дрэйпера. Британца даже рвало на корте!
Синнер стал первым финалистом US Open, одолев Дрэйпера. Британца даже рвало на корте!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android