«Разошёлся на пенсии». Энди Маррей забавно прокомментировал пост Роджера Федерера

Двукратный олимпийский чемпион, трёхкратный победитель турниров «Большого шлема» британец Энди Маррей забавно отреагировал на пост 20-кратного чемпиона «Шлемов» швейцарца Роджера Федерера в социальных сетях. На одном из снимков Федерер держит огромный кусок пиццы.

Фото: Скриншот соцсетей Федерера

«Вау. Ты действительно разошёлся на пенсии. Какая жалость», — прокомментировал фотографию Маррей.

Роджер Федерер завершил карьеру в 2022 году в возрасте 41 года на Кубке Лэйвера, который является выставочным турниром. 37-летний Энди Маррей провёл последний матч в карьере на Олимпийских играх — 2024 в Париже (Франция), где в парном разряде дошёл до четвертьфинала.

На этой неделе Федерер посетил несколько матчей US Open — 2024, а также показал свою аккредитацию на турнире.