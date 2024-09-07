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«Разошёлся на пенсии». Энди Маррей забавно прокомментировал пост Роджера Федерера

«Разошёлся на пенсии». Энди Маррей забавно прокомментировал пост Роджера Федерера
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Двукратный олимпийский чемпион, трёхкратный победитель турниров «Большого шлема» британец Энди Маррей забавно отреагировал на пост 20-кратного чемпиона «Шлемов» швейцарца Роджера Федерера в социальных сетях. На одном из снимков Федерер держит огромный кусок пиццы.

Фото: Скриншот соцсетей Федерера

«Вау. Ты действительно разошёлся на пенсии. Какая жалость», — прокомментировал фотографию Маррей.

Роджер Федерер завершил карьеру в 2022 году в возрасте 41 года на Кубке Лэйвера, который является выставочным турниром. 37-летний Энди Маррей провёл последний матч в карьере на Олимпийских играх — 2024 в Париже (Франция), где в парном разряде дошёл до четвертьфинала.

На этой неделе Федерер посетил несколько матчей US Open — 2024, а также показал свою аккредитацию на турнире.

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