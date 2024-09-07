Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«В четвёртом сете тело отключилось». Фрэнсис Тиафо — о поражении в 1/2 финала US Open

«В четвёртом сете тело отключилось». Фрэнсис Тиафо — о поражении в 1/2 финала US Open
Аудио-версия:
Комментарии

20-я ракетка мира американский теннисист Фрэнсис Тиафо объяснил, почему не смог навязать борьбу соотечественнику Тейлору Фритцу в пятом сете полуфинала US Open — 2024.

US Open (м). 1/2 финала
07 сентября 2024, суббота. 02:45 МСК
Тейлор Фритц
12
США
Тейлор Фритц
Т. Фритц
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
4 		7 4 6 6
6 		5 6 4 1
             
Фрэнсис Тиафо
20
США
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо

«Очень тяжело, правда. Я думал, что сегодня лучший, но в четвёртом сете почувствовал, что тело отключилось и начались судороги. Я не устал, вот что самое печальное. Во многом виноваты нервы, и именно они победили меня в этом матче. Я был очень близок к победе, но в итоге не смог двигаться.

Знаю, что многому научусь благодаря этому. Мне нужно было быть более собранным в важный момент и не паниковать. Отказываюсь думать, что это может случиться со мной снова, я собираюсь проанализировать это и внести необходимые изменения в питание, питьё и физическую подготовку, чтобы такое больше никогда не повторилось», — приводит слова Тиафо Punto de Break.

Материалы по теме
Американцы устроили пятисетовую битву в полуфинале US Open! Победителем из неё вышел Фритц
Американцы устроили пятисетовую битву в полуфинале US Open! Победителем из неё вышел Фритц
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android