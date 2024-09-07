«В четвёртом сете тело отключилось». Фрэнсис Тиафо — о поражении в 1/2 финала US Open

20-я ракетка мира американский теннисист Фрэнсис Тиафо объяснил, почему не смог навязать борьбу соотечественнику Тейлору Фритцу в пятом сете полуфинала US Open — 2024.

«Очень тяжело, правда. Я думал, что сегодня лучший, но в четвёртом сете почувствовал, что тело отключилось и начались судороги. Я не устал, вот что самое печальное. Во многом виноваты нервы, и именно они победили меня в этом матче. Я был очень близок к победе, но в итоге не смог двигаться.

Знаю, что многому научусь благодаря этому. Мне нужно было быть более собранным в важный момент и не паниковать. Отказываюсь думать, что это может случиться со мной снова, я собираюсь проанализировать это и внести необходимые изменения в питание, питьё и физическую подготовку, чтобы такое больше никогда не повторилось», — приводит слова Тиафо Punto de Break.