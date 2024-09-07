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Янник Синнер высказался о повреждении запястья перед финалом US Open — 2024

Янник Синнер высказался о повреждении запястья перед финалом US Open — 2024
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Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер прокомментировал проблемы с запястьем, которые он испытал в полуфинальном матче US Open — 2024 с британцем Джеком Дрэйпером.

US Open (м). 1/2 финала
06 сентября 2024, пятница. 22:15 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
7 		7 7 6
5 		6 3 2
             
Джек Дрэйпер
25
Великобритания
Джек Дрэйпер
Д. Дрэйпер

«Физиотерапевт очень быстро размял запястье на корте, и сразу стал чувствовать себя лучше. Потом, когда я начал играть, боль вообще прошла. Надеюсь, беспокоиться не о чем, потому что если случается что-то плохое, то это сразу ощущается сильнее», — приводит слова Синнера пресс-служба ATP.

Встреча за выход в финал US Open — 2024 завершился со счётом 7:5, 7:6 (7:3), 6:2 в пользу Синнера. В матче за титул итальянец сыграет с 12-й ракеткой мира Тейлором Фритцем. Турнир проходит с 26 августа по 8 сентября. Действующим чемпионом мужского турнира является сербский теннисист Новак Джокович, который покинул турнир на ранней стадии.

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