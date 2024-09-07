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«Он выиграет несколько больших титулов в будущем». Синнер — о перспективах Дрэйпера

«Он выиграет несколько больших титулов в будущем». Синнер — о перспективах Дрэйпера
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Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер оценил перспективы 25-й ракетки мира британца Джека Дрэйпера.

US Open (м). 1/2 финала
06 сентября 2024, пятница. 22:15 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
7 		7 7 6
5 		6 3 2
             
Джек Дрэйпер
25
Великобритания
Джек Дрэйпер
Д. Дрэйпер

«Знаете, есть определённые ощущения, которые у вас возникают к отдельным игрокам. Он один из них, я чувствую. У каждого своё время, свой путь и своя тропа. Уверен, он выиграет несколько больших титулов в будущем, потому что он непростой игрок. К тому же Дрэйпер — левша. Это что-то другое. На мой взгляд, сегодня он очень хорошо играл первые пару сетов, затем немного ослаб физически. Думаю, с этого дня он будет на слуху гораздо чаще», — сказал Синнер на пресс-конференции.

В полуфинале Открытого чемпионата США — 2024 Синнер одержал победу над Джеком Дрэйпером со счётом 7:5, 7:6 (7:3), 6:2. В финале турнира итальянец сыграет с 12-й ракеткой мира Тейлором Фритцем.

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