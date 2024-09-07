Джессика Пегула — Арина Соболенко: история личных встреч перед финалом US Open — 2024
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Сегодня, 7 сентября, шестая ракетка мира американка Джессика Пегула и вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко сыграют в матче финала Открытого чемпионата США — 2024. Встреча начнётся не ранее 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию поединка.
US Open (ж). Финал
07 сентября 2024, суббота. 23:00 МСК
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Джессика Пегула
Д. Пегула
Не начался
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Арина Соболенко
А. Соболенко
Теннисистки провели между собой семь очных матчей. В счёте личных встреч Соболенко уверенно лидирует — 5-2. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с историей противостояния Джессики и Арины.
- 25.08.2020. Цинциннати, хард, 1/8 финала. Пегула — Соболенко — 6:2, 2:6, 6:3.
- 29.09.2020. «Ролан Гаррос», грунт, 1-й круг. Соболенко — Пегула — 6:3, 6:1.
- 4.05.2021. Мадрид, грунт, 1/8 финала. Соболенко — Пегула — 6:1, 6:2.
- 12.05.2022. Рим, грунт, 1/8 финала. Соболенко — Пегула — 6:1, 6:4.
- 4.11.2022. Форт-Уэрт, хард, групповой этап. Соболенко — Пегула — 6:3, 7:5.
- 1.11.2023. Канкун, хард, групповой этап. Пегула — Соболенко — 6:4, 6:3.
- 19.08.2024. Цинциннати, хард, финал. Соболенко — Пегула — 6:3, 7:5.
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