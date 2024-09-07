Джессика Пегула — Арина Соболенко: история личных встреч перед финалом US Open — 2024

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Сегодня, 7 сентября, шестая ракетка мира американка Джессика Пегула и вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко сыграют в матче финала Открытого чемпионата США — 2024. Встреча начнётся не ранее 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Теннисистки провели между собой семь очных матчей. В счёте личных встреч Соболенко уверенно лидирует — 5-2. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с историей противостояния Джессики и Арины.