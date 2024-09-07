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Стала известна сетка турнира WTA-250 в Монастире, где сыграют две россиняки

Стала известна сетка хардового турнира WTA-250 в Монастире (Тунис), который пройдёт с 9 по 15 сентября. Из российских теннисисток в соревнованиях примут участие 81-я ракетка мира Анна Блинкова и 132-я ракетка мира 22-летняя Анастасия Захарова.

В первом круге турнира Блинкова сыграет со 115-й ракеткой мира испанской теннисисткой Сарой Соррибес-Тормо. Захарова встретится с первой сеяной — 35-й ракеткой мира Элисе Мертенс.

Призовой фонд турнира составит $ 267 082. Действующей чемпионкой турнира является Элисе Мертенс, которая в прошлом году обыграла пятую ракетку мира итальянку Ясмин Паолини со счётом 6:3, 6:0.

Напомним, Анна Блинкова неудачно выступила на Открытом чемпионате США — 2024. В матче первого круга россиянка проиграла представительнице США Эмме Наварро со счётом 1:6, 1:6.